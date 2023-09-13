В Армении выявлен новый подвид "омикрон"-штамма

В Армении выявлен штамм коронавируса Xbb.2.3 Акрукс, который считается новым подвидом "омикрона". Более того, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения увеличилось.

В Армении выявлен штамм коронавируса Xbb.2.3 Акрукс, который считается новым подвидом "омикрона". Более того, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения увеличилось.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Отмечается, что по состоянию на 12 сентября, зарегистрирован 71 случай COVID-19. Это на 29 случаев больше аналогичного показателя за предыдущую неделю.

Кроме того, увеличилось число положительных случаев тестирования до 29,1% (на прошлой неделе этот показатель составлял 28,4%).

Минздрав предупреждает о предстоящем росте выявленных случаев ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции и рекомендует проходить вакцинацию.

Кроме того, в случае симптомов, схожих с ОРВИ (температура, головная боль, мышечная боль, ломота в теле, боль в горле, сухой кашель, насморк) обратиться в медучреждение для сдачи теста и получения своевременной медпомощи.