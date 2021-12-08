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В Армении выявлен факт махинации со списками пленных

В Армении выявлен факт махинации со списками пленных Военная полиция Армении выявила факт махинации со списками пленных и без вести пропавших.
В регионе
8 декабря 2021 г. 22:37
В Армении выявлен факт махинации со списками пленных

Военная полиция Армении выявила факт махинации со списками пленных и без вести пропавших.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявляет пресс-служба оборонного ведомства республики.

Отмечается, что были получены факты о том, что должностные лица разных подразделений Минобороны в январе 2021 года включили в список пленных и без вести пропавших гражданина Р.А, не являющегося военнослужащим или добровольцем.

"Это привело к тяжелым последствиям, а именно: из Фонда страхования военнослужащих семье Р.А по сей день перечислена сумма в 2 млн 700 тысяч драмов", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 376 ("Халатное отношение к служебным обязанностям") Уголовного кодекса Армении.

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