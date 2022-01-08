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В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном"

В Армении выявили первые два случая заражения "омикроном" Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Армении.
В регионе
8 января 2022 г. 20:17
В Армении выявили первые два случая заражения омикроном

Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Армении.

Как передает Report, об этом заявили в национальном центре по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении выявлены два ввозных случая коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "омикрон". Пациенты с COVID-19 прошли эпидемиологическое исследование после прибытия в Армению, в том числе методом секвенирования, в результате чего был выявлен штамм "омикрон". Состояние пациентов удовлетворительное, они не госпитализированы, оба проходят лечение дома", - говорится в сообщении на странице центра в Facebook.

В Армении, по данным минздрава подтверждены 345 713 случаев заражения COVID-19, скончались 7 999 человек. В рамках борьбы с пандемией в стране до 20 июня 2022 года объявлен карантин.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda "omikron" ştamına iki yoluxma aşkarlanıb

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