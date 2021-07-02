В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении.

Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе минздрава страны.

30 июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни.

"В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении – ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.

"Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - отмечается в сообщении.