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В Армении выяснили, кто поджег памятник Махатме Ганди в Ереване

В Армении выяснили, кто поджег памятник Махатме Ганди в Ереване В следственном управлении СК Армении по столичным округам Ачапняк и Давташен завершено предварительное расследование уголовного дела по факту повреждения памятника Махатме Ганди в Ереване.
В регионе
7 августа 2021 г. 08:30
В Армении выяснили, кто поджег памятник Махатме Ганди в Ереване

В следственном управлении СК Армении по столичным округам Ачапняк и Давташен завершено предварительное расследование уголовного дела по факту повреждения памятника Махатме Ганди в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Так, в ходе досудебного расследования выяснен ряд существенных обстоятельств, в том числе, личность преступника - им оказался 61-летний житель Еревана.

Выяснилось, что мужчина, который на частной основе выполнял покрасочные работы на игровой площадке близ медцентра "Армения" 24-го апреля около 01:30, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылил заранее оставленный в парке бензин у постамента расположенного там же памятника Махатме Ганди, поджег его и сбежал.

Мужчина был допрошен и дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение по статье УК Армении об умышленных уничтожении или повреждении имущества, совершенных путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Следствие завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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