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В Армении высокопоставленный сотрудник полиции подозревается в хищении 8 тыс. литров бензина

В Армении высокопоставленный сотрудник полиции подозревается в хищении 8 тыс. литров бензина Высокопоставленного сотрудника полиции Армении заподозрили в хищении талонов на 8 тыс. литров бензина, предназначенного для служебных автомобилей.
В регионе
7 февраля 2024 г. 13:26
В Армении высокопоставленный сотрудник полиции подозревается в хищении 8 тыс. литров бензина

Высокопоставленного сотрудника полиции Армении заподозрили в хищении талонов на 8 тыс. литров бензина, предназначенного для служебных автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщается на сайте полиции.

Управление внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД Армении в процессе служебного расследования выяснило, что руководитель главной группы полиции получил 8 декабря талоны на 8 тыс. литров бензина, которые предназначались для обслуживания служебного транспорта возглавляемого им подразделения, однако к 9 января данных талонов у него уже не было.

Он пояснил, что отдал билеты в счет погашения долга на различных бензозаправочных станциях Еревана, однако его слова были опровергнуты во время служебного расследования. Документы по делу направлены в Генпрокуратуру.

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