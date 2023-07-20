В Армении вырос оборот наркотиков

В первом полугодии 2023 года правоохранительными органами республики Армения было выявлено 2365 случаев преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В первом полугодии 2023 года правоохранительными органами Республики Армения было выявлено 2365 случаев преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков главного управления уголовной полиции МВД Давид Петросян. За тот же период прошлого года был выявлен 931 случай, то есть рост составил 1434, или 54%.

Он отметил, что половина преступлений касалась незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. По сравнению с I полугодием прошлого года зафиксирован рост на 799 случаев. За указанное преступление к уголовной ответственности привлечены 106 человек (в аналогичный период в прошлого года 85 чел.).

Сотрудники отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков посредством интернета осуществляют ежедневные проверки для выявления вновь открытых, переименованных и закрытых "магазинов" и каналов в приложении Telegram (этот способ распространения самый популярный).

За первое полугодие 2023 года выявлен 301 случай незаконного оборота наркотических средств через интернет, в том числе 80 случаев реализации и 221 случай приобретения наркотиков через интернет для личного пользования.