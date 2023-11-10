В Армении надеются на укрепление сотрудничества в вопросах безопасности с Западом

Ереван надеется укрепить сотрудничество в вопросах безопасности как с в целом с Западом, так и с отдельными европейскими странами.

Ереван надеется укрепить сотрудничество в вопросах безопасности как с в целом с Западом, так и с отдельными европейскими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Брюсселе на форуме "Стратегическое будущее Армении" заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"В последнее время Армения ведет интенсивный диалог с Европейским союзом и странами ЕС. Открылись новые возможности, эти возможности бывают разных типов. Никогда еще у нас не было такого интенсивного диалога с Западом и Европой по теме безопасности. Мы надеемся на углубление сотрудничества с коллективным Западом и отдельными странами в области безопасности. Я имею в виду не только военную составляющую, даже экономическое сотрудничество может иметь компонент безопасности. Армения к этому готова. Мы продемонстрировали волю двигаться вперед в плане сотрудничества", - отметил он.