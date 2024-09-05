О нас

В Армении выдававшие себя за сотрудников госслужбы похитили женщину

В Армении выдававшие себя за сотрудников госслужбы похитили женщину Ermənistanın paytaxtı İrəvanda özlərini Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları kimi təqdim edən iki naməlum şəxs qadını qaçırıb.
В регионе
5 сентября 2024 г. 22:39
В Армении выдававшие себя за сотрудников госслужбы похитили женщину

В Ереване двое неизвестных похитили женщину, выдав себя за сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Женщина вместе с родными отдыхала на территории комплекса "Сан-Марко" на окраине Еревана. К ней подошли двое мужчин в черной одежде и в масках, представились сотрудниками СНБ, увели женщину на парковку, усадили в BMW и увезли в неизвестном направлении... Произведен осмотр места происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения. Допрошены свидетели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека, совершенное группой лиц" и "самовольное присвоение полномочий должностного лица".

По данным ведомства, ведутся поиски потерпевшей и предполагаемых преступников.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda özlərini dövlət xidmətinin əməkdaşları kimi təqdim edənlər qadını qaçırıblar

Другие новости из категории

Пашинян: Одна из фундаментальных проблем армянского спорта - отсутствие качественной инфраструктуры
Пашинян: Одна из фундаментальных проблем армянского спорта - отсутствие качественной инфраструктуры
5 сентября 2024 г. 19:40
Парламент Грузии десятого созыва соберется последний раз 17 сентября
Парламент Грузии десятого созыва соберется последний раз 17 сентября
5 сентября 2024 г. 18:43
Гражданам Казахстана, находящимся на территории Украины, порекомендовали покинуть страну
Гражданам Казахстана, находящимся на территории Украины, порекомендовали покинуть страну
5 сентября 2024 г. 17:42
СК Армении раскрыл убийство военнослужащего 19-летний давности
СК Армении раскрыл убийство военнослужащего 19-летний давности
5 сентября 2024 г. 17:22
В Украине новые назначения в правительстве
В Украине новые назначения в правительстве
5 сентября 2024 г. 16:45
Глава Совбеза Армении отправится с рабочим визитом в Республику Корея и Японию
Глава Совбеза Армении отправится с рабочим визитом в Республику Корея и Японию
5 сентября 2024 г. 16:12
В кыргызском аэропорту Манас идет эвакуация из-за сообщения о бомбе
В кыргызском аэропорту "Манас" идет эвакуация из-за сообщения о бомбе
5 сентября 2024 г. 15:58
Байрактар: TEKNOFEST планируется провести в Северном Кипре
Байрактар: TEKNOFEST планируется провести в Северном Кипре
5 сентября 2024 г. 15:51
Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии в вопросе поставок оружия
Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии в вопросе поставок оружия
5 сентября 2024 г. 14:47
Зеленский: Украина предложит к рассмотрению план окончания войны на втором саммите мира
Зеленский: Украина предложит к рассмотрению план окончания войны на втором саммите мира
5 сентября 2024 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi