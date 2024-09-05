В Армении выдававшие себя за сотрудников госслужбы похитили женщину

Ermənistanın paytaxtı İrəvanda özlərini Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları kimi təqdim edən iki naməlum şəxs qadını qaçırıb.

В Ереване двое неизвестных похитили женщину, выдав себя за сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ).

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Женщина вместе с родными отдыхала на территории комплекса "Сан-Марко" на окраине Еревана. К ней подошли двое мужчин в черной одежде и в масках, представились сотрудниками СНБ, увели женщину на парковку, усадили в BMW и увезли в неизвестном направлении... Произведен осмотр места происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения. Допрошены свидетели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека, совершенное группой лиц" и "самовольное присвоение полномочий должностного лица".

По данным ведомства, ведутся поиски потерпевшей и предполагаемых преступников.