​В Армении ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

Президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник принятые ранее парламентом законодательные поправки, предусматривающие уголовную ответственность за умышленное заражение человека коронавирусом и нарушение правил изоляции в условиях чрезвычайного положения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом было объявлено в Армении на срок с 16 марта по 14 апреля. По последним данным, в стране выявлено 235 случаев заражения COVID-19.

Крупные штрафы предусмотрены и за нарушение правил публикации информации в условиях чрезвычайного положения.