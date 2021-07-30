В Армении введут уголовную ответственность за оскорбления в адрес политиков

Парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в уголовный кодекс страны, по которому за оскорбление политиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех месяцев.

Парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в уголовный кодекс страны, по которому за оскорбление политиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от одного до трех месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание транслировалось в пятницу на сайте законодательного органа.

Уголовный кодекс Армении предусматривает штрафы за оскорбление личности с использованием информационных и коммуникационных технологий или публично в размере от 100 до 3 000 минимальных зарплат (минимальная зарплата в Армении установлена в размере 68 тыс. драмов, около 140 долларов). После принятия изменений в УК страны за повторные оскорбления одного и того же лица, в том числе занимающегося журналистской, общественной, политической деятельностью, будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от одного до трех месяцев.