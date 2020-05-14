​В Армении введут обязательный масочный режим на улицах

В Армении с 25 мая будет введён обязательный масочный режим в закрытых и открытых общественных пространствах, передает Report со ссылкой на RT.

"С 25 мая ношение масок будет обязательным не только в закрытых, но и открытых общественных местах. Полиция будет штрафовать нарушителей порядка", — приводит РИА Новости слова вице-премьера республики Тиграна Авиняна.

По его словам, маски могут быть и самодельными, изготовленными дома.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайного положения в Армении продлён ещё на месяц, до 13 июня.