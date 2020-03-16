В Армении введен режим ЧП в связи с коронавирусом

Правительство Армении на месяц объявило режим ЧП на всей территории республики, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"С 16 марта с 17:00 до 16 апреля 09:00 на всей территории республики объявляется режим ЧП", - заявил на внеочередном заседании правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

По его словам, режим ЧП вводится в связи с распространением коронавируса в мире и Армении, а также, учитывая, что в городе Эчмиадзин эпидемиологическая ситуация угрожает безопасности и здоровью людей.

В Армении число зараженных коронавирусом достигло 30.