В Армении временно запретили ввоз мороженого "Коровка" из России

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с 2 июля временно запретил ввоз российского мороженого марки "Коровка" (производитель — "Фабрика настоящего мороженого").

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с 2 июля временно запретил ввоз российского мороженого марки "Коровка" (производитель — "Фабрика настоящего мороженого").

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Решение было принято на основе оценки рисков для безопасности пищевых продуктов. Запрет распространяется на партии, ввезенные после 2 июля 2025 года. До этого ограничение на импортируемую продукцию не действовало", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что в партии от 7 марта 2025 года было зафиксировано превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что нарушает нормы технических регламентов ЕАЭС. Инспекционный орган запретил ее реализацию, а также потребовал отозвать ее с рынка и уничтожить.