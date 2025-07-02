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В Армении временно запретили ввоз мороженого "Коровка" из России

В Армении временно запретили ввоз мороженого "Коровка" из России Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с 2 июля временно запретил ввоз российского мороженого марки "Коровка" (производитель — "Фабрика настоящего мороженого").
В регионе
2 июля 2025 г. 16:05
В Армении временно запретили ввоз мороженого Коровка из России

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с 2 июля временно запретил ввоз российского мороженого марки "Коровка" (производитель — "Фабрика настоящего мороженого").

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Решение было принято на основе оценки рисков для безопасности пищевых продуктов. Запрет распространяется на партии, ввезенные после 2 июля 2025 года. До этого ограничение на импортируемую продукцию не действовало", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что в партии от 7 марта 2025 года было зафиксировано превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что нарушает нормы технических регламентов ЕАЭС. Инспекционный орган запретил ее реализацию, а также потребовал отозвать ее с рынка и уничтожить.

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