В Армении врачи провели антиправительственную акцию протеста

В Ереване врачи в белых халатах проводят акцию протеста перед зданием Специальной следственной службы (ССС) в поддержку арестованного директора МЦ "Измирлян" Армена Чарчяна.

В Ереване врачи в белых халатах проводят акцию протеста перед зданием Специальной следственной службы (ССС) в поддержку арестованного директора МЦ "Измирлян" Армена Чарчяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, ранее 539 врачей уже выступили с открытым письмом к властям и общественности с требованием отменить решение об аресте. Один из медиков, принимающих участие в акции, Самвел Саакян отметил, что они выступят еще с одним письмом, и в данном случае адресатом является только начальник ССС Сасун Хачатрян: "Мы не пытаемся провести какие-либо уголовно-правовые обсуждения или дать какую-либо политическую оценку. Собравшиеся здесь врачи все участники войны".

Напомним, что член блока "Армения" Армен Чарчян обвиняется по признакам статьи 154.2 (препятствование свободной воле избирателей). Чарчян обвинение не признает.