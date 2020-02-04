В Армении врач за крупную взятку помогал уклоняться от армии

СНБ Армении представил подробности уголовного дела, фигуранты которого обвиняются в получении взяток в крупных размерах с целью организовать отсрочку от службы в Вооруженных силах.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, старший невролог Отделения неврологии Неврологического медобъединения N2, по инициативе своего знакомого в 2019 году был включен в состав комиссии по медицинскому обследованию, экспертизе и лечению призывников.

В обмен на взятки он составил фальшивые медицинские документы и на их основе вместе со своим знакомым подготовил предварительное заключение о предоставлении отсрочки от воинской службы военнослужащему срочной службы. Затем при содействии своего знакомого в ноябре-декабре 2019 года медик получил от родных четырех призывников взятки на общую сумму в 8,5 тыс. долларов США.

По данному факту в Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Армении. Ведется предварительное следствие, предпринимаются все меры для выявления всех прецедентов и участников коррупционной цепочки, чтобы привлечь их к ответственности.