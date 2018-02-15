 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении возросло число преступлений с участием несовершеннолетних

    В 2017 году зарегистрировано 407 подобных преступлений

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году в Армении 134 несовершеннолетних оказались на скамье подсудимых. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Национальной статистической службы Армении.

    Было зарегистрировано 407 преступлений с участием несовершеннолетних, большая часть из которых были случаи с кражами, а в 2016 году в Армении было зарегистрировано 375 преступлений с участием несовершеннолетних, из которых 170 - в Ереване.

    На скамье подсудимых оказалось 134 несовершеннолетних, многие из которых были обвинены в краже и хулиганстве повторно.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi