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В Армении вырос уровень преступности

В Армении вырос уровень преступности Общее число зарегистрированных в Армении преступлений в первые 9 месяцев 2021 года выросло на 6,1% или на 1201 случай по сравнению с тем же периодом 2020 года. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замначальника полиции Армении А
В регионе
1 ноября 2021 г. 16:15
В Армении вырос уровень преступности

Общее число зарегистрированных в Армении преступлений в первые 9 месяцев 2021 года выросло на 6,1% или на 1201 случай по сравнению с тем же периодом 2020 года. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замначальника полиции Армении Ара Фиданян на обсуждении проекта госбюджета 2022 года в парламентских комиссиях.

Он сообщил, что за тот же период 2020 года этот показатель составил 19 662 случая, а в 2021 году - 20 863 случаев. По его словам, рост преимущественно обусловлен увеличением случае мошенничества, воровства и нарушений ПДД.

Фиданян подчеркнул, что повысилось также количество случаев убийств, преступлений против половой неприкосновенности, воровства, разбоя, хищений посредством компьютерной техники, угонов транспортных средств.

"Было выявлено 711 преступлений коррупционного характера, 161 случаев из которых - взяточничество, 66 - присвоение и растрата с использованием должностного положения, 93 - должностной подлог, 211 - злоупотребление должностными полномочиями, 51 - превышение должностных полномочий и т.д.", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda cinayətkarlıq artıb

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