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    В Армении возобновились акции протеста - ВИДЕО

    Дорога в аэропорт в Звартноц также перекрыта сторонниками оппозиции

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сторонники оппозиции Армении возобновили утром акции гражданского неповиновения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Демонстранты уже перекрыли несколько центральных улиц Еревана и требуют избрания своего лидера Никола Пашиняна премьер-министром страны.

    "Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа - Никол Пашинян", - заявил один из лидеров демонстрантов Давид Санасарян.

    Дорога в  международный аэропорт также перекрыта сторонниками оппозиции.

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