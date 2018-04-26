В Армении возобновились акции протеста - ВИДЕО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сторонники оппозиции Армении возобновили утром акции гражданского неповиновения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Демонстранты уже перекрыли несколько центральных улиц Еревана и требуют избрания своего лидера Никола Пашиняна премьер-министром страны.

"Республиканская партия не имеет морального права выдвигать кандидата на пост премьера. Кандидат от народа - Никол Пашинян", - заявил один из лидеров демонстрантов Давид Санасарян.

Дорога в международный аэропорт также перекрыта сторонниками оппозиции.