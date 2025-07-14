В Армении возобновили работу Мецаморской АЭС

В Армении возобновили работу Мецаморской АЭС

Мецаморская АЭС в Армении возобновила свою работу и вновь подключена к энергосистеме страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Станция была закрыта на ремонт. Согласно информации, ее подключили к сети накануне, примерно на сутки раньше запланированного срока.

Напомним, на международном уровне неоднократно поднимался вопрос, что устаревшая Мецаморская АЭС несет угрозу региону. Мецаморская АЭС была построена в 1970 году в зоне сейсмической активности. Станция находится фактически в аварийном состоянии, она не только угрожает безопасности на Южном Кавказе, но и загрязняет окружающую среду.