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В Армении возобновили работу Мецаморской АЭС

В Армении возобновили работу Мецаморской АЭС В Армении возобновили работу Мецаморской АЭС
В регионе
14 июля 2025 г. 11:47
В Армении возобновили работу Мецаморской АЭС

Мецаморская АЭС в Армении возобновила свою работу и вновь подключена к энергосистеме страны.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Станция была закрыта на ремонт. Согласно информации, ее подключили к сети накануне, примерно на сутки раньше запланированного срока.

Напомним, на международном уровне неоднократно поднимался вопрос, что устаревшая Мецаморская АЭС несет угрозу региону. Мецаморская АЭС была построена в 1970 году в зоне сейсмической активности. Станция находится фактически в аварийном состоянии, она не только угрожает безопасности на Южном Кавказе, но и загрязняет окружающую среду.

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