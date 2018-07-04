В Армении возобновили дело против племянника экс-президента Саргсяна

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура Армении приняла решение о возобновлении дела по статье "покушение на убийство", подозреваемым по которому проходит племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айк Саргсян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что инцидент произошел 1 апреля 2017 года.

В ереванскую больницу с огнестрельным ранением был доставлен мужчина. "После этого в полицию явился Артур Гевондян. Он передал полицейским пистолет SIG Sauer, сообщив, что нашел его и по неосторожности ранил госпитализированного. С учетом примирения сторон и отсутствия жалобы уголовное дело тогда было прекращено", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте генпрокуратуры.

Однако, как заявили в ведомстве, 29 июня нынешнего года пострадавший сообщил, что ранение ему нанес не Гевондян, а Айк Саргсян у себя дома, в комнате телохранителей. "Пострадавший заявил, что Саргсян, находясь под воздействием наркотиков, выстрелил ему в живот", - отмечается в сообщении.

Учитывая новые обстоятельства, прокурор ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш поручил возобновить производство по статье "покушение на убийство".