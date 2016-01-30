​В Армении начато уголовное дело в связи с присвоением гранта ЕС

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту присвоения гранта, выделенного по программе ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по данным пресс-службы Следственного комитета, из представительства ЕС были получены результаты аудита, согласно которым средства, предоставленные одной из организаций, присвоены.

По факту возбуждено уголовное дело. Другие подробности в интересах следствия не сообщаются.