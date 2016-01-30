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    ​В Армении начато уголовное дело в связи с присвоением гранта ЕС

    Другие подробности в интересах следствия не сообщаются

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту присвоения гранта, выделенного по программе ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, по данным пресс-службы Следственного комитета, из  представительства  ЕС  были получены результаты аудита, согласно которым средства, предоставленные одной из организаций, присвоены.

    По факту возбуждено уголовное дело. Другие подробности в интересах следствия не сообщаются.

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