В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата

В Армении возбуждено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Севака Ованнисяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.
Ведется предварительное следствие, задержанных нет.
В настоящее время военные следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения полной картины происшествия и установления всех обстоятельств гибели военнослужащего.
Отметим, что тело военнослужащего с огнестрельным ранением было найдено утром 17 февраля на территории одной из воинских частей Минобороны Армении.