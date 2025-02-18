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В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата

В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата В Армении возбуждено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Севака Ованнисяна.
В регионе
18 февраля 2025 г. 11:36
В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата

В Армении возбуждено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Севака Ованнисяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

Ведется предварительное следствие, задержанных нет.

В настоящее время военные следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения полной картины происшествия и установления всех обстоятельств гибели военнослужащего.

Отметим, что тело военнослужащего с огнестрельным ранением было найдено утром 17 февраля на территории одной из воинских частей Минобороны Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda əsgər ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb

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