В Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата-срочника

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели солдата-срочника Беньямина Манучаряна.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту гибели солдата-срочника Беньямина Манучаряна.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Уголовное производство начато по признакам военной должностной халатности, приведшей к смерти человека.

Связь с военнослужащим пропала 13 января, когда он возвращался с боевых позиций в место постоянной дислокации. На следующий день его тело было извлечено из-под снежной лавины близ села Цхуни Сюникской области (Зангезур). В рамках следственных действий назначена судмедэкспертиза, предпринимаются меры по всестороннему расследованию трагедии.

Отметим, что это третья небоевая потеря в армянской армии за неделю. До этого 9 января военнослужащий ВС Армении застрелил офицера. В тот же день на охраняемой территории другой воинской части Минобороны было обнаружено тело старшего лейтенанта Даниеляна Микаэла Самвеловича с пулевым ранением.