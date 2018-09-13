В Армении возбуждено еще одно уголовное дело в связи со скандальной записью разговора глав спецслужб

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Армении возбудила второе уголовное дело по факту прослушки разговора глав СНБ и Спецследственной службы. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, следствие поручено главному следственному управлению.

Создана следственная группа, совместно с оперативно-розыскными органами предпринимаются необходимые мероприятия для выявления всех обстоятельств случившегося и определения круга лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Ранее Следственный комитет Армении получил и принял в производство дело по факту прослушки, записи и распространения тайны разговора директора СНБ и главы ССС, возбужденное в Генеральной прокуратуре Армении по признакам части 1-й статьи 146-й (Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и пункта 4-го части 3-й статьи 254-й (Неправомерное завладение компьютерной информацией, совершенное в целях получения информации, имеющей особую ценность).

11 сентября в сети появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения в адрес главы ОДКБ Юрия Хачатурова.