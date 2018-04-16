В Армении возбудили уголовные дела касательно массовых беспорядков в Ереване

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура Армении возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками, сопровождающими проходящую в Ереване с течение последних дней акцию протеста, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В сообщении генпрокуратуры отмечается, что организованные депутатом парламента Армении Николом Пашиняном митинги и собрания неоднократно нарушали требования закона "О свободе собраний", а также создавали препятствия для передвижения граждан, нормальной деятельности общественных организаций.

Наряду с этим отмечается, что участники акции, нанеся ущерб общественному и частному имуществу, применили насилие в отношении полицейских.

В связи с этими фактами были возбуждены уголовные дела по фактами организации массовых беспорядков, которые могут привести к убийству.

Дело передано в производство Специальной следственной службы.