 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении возбудили уголовные дела касательно массовых беспорядков в Ереване

    Генпрокуратура Армении: Участники акции, нанеся ущерб общественному и частному имуществу, применили насилие в отношении полицейских

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Прокуратура Армении возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками, сопровождающими проходящую в Ереване с течение последних дней акцию протеста, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В сообщении генпрокуратуры отмечается, что организованные депутатом парламента Армении Николом Пашиняном митинги и собрания неоднократно нарушали требования закона "О свободе собраний", а также создавали препятствия для передвижения граждан, нормальной деятельности общественных организаций.

    Наряду с этим отмечается, что участники акции, нанеся ущерб общественному и частному имуществу, применили насилие в отношении полицейских.

    В связи с этими фактами были возбуждены уголовные дела по фактами организации массовых беспорядков, которые могут привести к убийству.

    Дело передано в производство Специальной следственной службы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi