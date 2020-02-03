В Армении возбудили новое уголовное дело в отношении российской компании

Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила новое уголовное дело в связи со срывом поставок оружия в страну российской компанией ORSIS.

Как передает Report, об этом Sputnik Армения заявила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новое уголовное дело возбуждено по факту воспрепятствования сотрудником Минобороны работе адвоката, представляющего интересы российской оружейной компании ORSIS в республике.

"Возбуждено уголовное дело на основе обращения представителя ORSIS. Это дело было объединено с ранее возбужденным уголовным делом. Таким образом, два уголовных дела находятся в одном производстве. Ведется следствие", - сказала М.Оганджанян.

В конце декабря прошлого года начальник Генштаба ВС республики Артак Давтян заявил, что Армения продолжит закупать оружие у российской компании ORSIS.

Проблемы возникли из-за тендера на поставку оружия на многомиллионную сумму, который должен был пройти прошлым летом. Между тем, министерство обороны Армении отменило заявку российской компании ORSIS на основании неуплаты банковской гарантии. При этом в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту "халатного отношения к службе". В октябре прошлого года министерство промышленности и торговли России обратилось к министру обороны Армении Давиду Тонояну с просьбой разобраться в ситуации со срывом оружейного тендера.