В Армении возбудили уголовное дело в отношении депутата парламента

В отношении депутата парламента Армении Мгера Саакяна возбуждено уголовное дело.

В отношении депутата парламента Армении Мгера Саакяна возбуждено уголовное дело.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета страны.

Отмечается, что Ереванское следственное управление Следкома завершило предварительное следствие по уголовному делу, начатому по факту хулиганства и применения физической силы в отношении главы государственно-правовой комиссии парламента.

Следствие пришло к выводу, что депутат Мгер Саакян в ходе закрытого обсуждения с участием депутатов и представителей правительства в парламенте 31 марта около 11:15 проявил неуважение, допустил агрессивное поведение в отношении председателя Комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна и других присутствующих.

В частности, Саакян ударил рукой по столу, встал и выразил протест В.Варданяну, подошел к нему и ударил по лицу, нанеся последнему легкие телесные повреждения.

Депутату М.Саакяну было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Армении.