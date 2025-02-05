О нас

В Армении возбудили дело после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка

В Армении возбудили дело после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка Следственный комитет Армении завел дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка Мердзаван общины Паракар Мгера Ахтояна.
В регионе
5 февраля 2025 г. 12:31
В Армении возбудили дело после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка

Следственный комитет Армении завел дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка Мердзаван общины Паракар Мгера Ахтояна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

"Есть один пострадавший и один погибший", - подтвердила представитель ведомства.

По ее словам, дело возбудили по ч.1 ст.155 (убийство), ч. 1 ст. 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия), ч.3 ст. 297 (хулиганство с использованием информационных или коммуникационных технологий) и ч. 144-155 УК (покушение на убийство). Максимальный срок наказания по ним варьируется от 5 до 15 лет.

Инцидент произошел ночью 5 февраля, когда на дом Ахтояна напали с оружием неизвестные.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda qəsəbə rəhbərinin evinə silahlı hücumla bağlı cinayət işi açılıb

Другие новости из категории

Досрочно прерваны полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий Грузии
Досрочно прерваны полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий Грузии
5 февраля 2025 г. 14:04
В Кремле отказались комментировать отчет по расследованию крушения самолета AZAL
В Кремле отказались комментировать отчет по расследованию крушения самолета AZAL
5 февраля 2025 г. 13:53
Встреча президента Турции и премьера Греции может состояться в апреле
Встреча президента Турции и премьера Греции может состояться в апреле
5 февраля 2025 г. 13:32
Глава МИД Турции: Скоро можно ожидать инициатив США по Украине
Глава МИД Турции: Скоро можно ожидать инициатив США по Украине
5 февраля 2025 г. 13:28
В рамках визита президента Кыргызстана в Китай подписано свыше 20 документов
В рамках визита президента Кыргызстана в Китай подписано свыше 20 документов
5 февраля 2025 г. 13:19
В Казахстане потребовали проверить деятельность USAID в стране
В Казахстане потребовали проверить деятельность USAID в стране
5 февраля 2025 г. 13:11
Хакан Фидан: Заявления Трампа о секторе Газа это то, что даже обсуждать неправильно
Хакан Фидан: Заявления Трампа о секторе Газа это то, что даже обсуждать неправильно
5 февраля 2025 г. 13:06
В Перми более 10 школ получили анонимные сообщения о минировании
В Перми более 10 школ получили анонимные сообщения о минировании
5 февраля 2025 г. 12:15
Задержаны несколько сотрудников мэрии Еревана
Задержаны несколько сотрудников мэрии Еревана
5 февраля 2025 г. 11:42
СМИ: В Армении правящая партия начала подготовку к досрочным выборам
СМИ: В Армении правящая партия начала подготовку к досрочным выборам
5 февраля 2025 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi