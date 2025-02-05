В Армении возбудили дело после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка

Следственный комитет Армении завел дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка Мердзаван общины Паракар Мгера Ахтояна.

Следственный комитет Армении завел дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия после вооруженного нападения на дом главы администрации поселка Мердзаван общины Паракар Мгера Ахтояна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

"Есть один пострадавший и один погибший", - подтвердила представитель ведомства.

По ее словам, дело возбудили по ч.1 ст.155 (убийство), ч. 1 ст. 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия), ч.3 ст. 297 (хулиганство с использованием информационных или коммуникационных технологий) и ч. 144-155 УК (покушение на убийство). Максимальный срок наказания по ним варьируется от 5 до 15 лет.

Инцидент произошел ночью 5 февраля, когда на дом Ахтояна напали с оружием неизвестные.