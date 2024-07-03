В Армении военнослужащий обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Азербайджана

Следственный комитет (СК) Армении заявил о раскрытии случая государственной измены.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в СК.
По данным ведомства, 43-летний житель Еревана, военнослужащий-контрактник ВС Армении (младший сержант) якобы был завербован представителем азербайджанских спецслужб через соцсеть Ok.ru. ("Одноклассники").
С января 2023 года он контактировал с неким человеком – представителем азербайджанских спецслужб, который действовал под фейковой учетной записью в той же соцсети, утверждают в комитете.
В результате "любовной" переписки и для продолжения общения армянский военнослужащий собрал и передал ряд данных, содержавших служебную и государственную тайну.
Отмечается, что эти действия нанесли большой урон суверенитету, территориальной неприкосновенности и безопасности Армении.
Военнослужащий арестован, он обвиняется в государственной измене (пункт 1 статьи 418) Уголовного кодекса Армении.
Предварительное следствие продолжается.