В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали

Погибшие и пострадавшие военные служили в одной воинской части

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Котайкской области Армении погибли 2 военнослужащих, 4 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой "Новости Армения", водитель скрылся с места происшествия.

Сообщается, что водитель был пьян.

На место происшествия выехал представитель Абовянского отделения военной полиции Министерства обороны Армении и другие высокопоставленные лица.

Согласно сообщению, погибшие и пострадавшие военные служили в одной воинской части.

В результате полицейских мер была задержана 34-летняя жительница Котайка Карен Микаелян, подозреваемая в совершении инцидента.