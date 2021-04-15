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В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали

В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали Погибшие и пострадавшие военные служили в одной воинской части
В регионе
15 апреля 2021 г. 13:33
В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали
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В результате наезда автомобиля на пешеходов в Котайкской области Армении погибли 2 военнослужащих, 4 пострадали.

Как сообщает Report со ссылкой "Новости Армения", водитель скрылся с места происшествия.

Сообщается, что водитель был пьян.

На место происшествия выехал представитель Абовянского отделения военной полиции Министерства обороны Армении и другие высокопоставленные лица.

Согласно сообщению, погибшие и пострадавшие военные служили в одной воинской части.

В результате полицейских мер была задержана 34-летняя жительница Котайка Карен Микаелян, подозреваемая в совершении инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda sürücü avtomobili piyadaların üzərinə sürüb, 2 hərbçi ölüb, 4-ü yaralanıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Driver kills 2, injures 4 other servicemen in Armenia - UPDATED

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