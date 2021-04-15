В Армении водитель наехал на пешеходов, 2 военнослужащих погибли, 4 пострадали

В результате наезда автомобиля на пешеходов в Котайкской области Армении погибли 2 военнослужащих, 4 пострадали.
Как сообщает Report со ссылкой "Новости Армения", водитель скрылся с места происшествия.
Сообщается, что водитель был пьян.
На место происшествия выехал представитель Абовянского отделения военной полиции Министерства обороны Армении и другие высокопоставленные лица.
Согласно сообщению, погибшие и пострадавшие военные служили в одной воинской части.
В результате полицейских мер была задержана 34-летняя жительница Котайка Карен Микаелян, подозреваемая в совершении инцидента.