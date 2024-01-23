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В Армении вновь зафиксирован сбой в работе интернета

В Армении вновь зафиксирован сбой в работе интернета Наблюдается нестабильность в передаче данных, подключена резервная система.
В регионе
23 января 2024 г. 23:23
В Армении вновь зафиксирован сбой в работе интернета

В Армении зафиксирован сбой в работе интернета сразу у двух провайдеров.

Об этом Report передает со ссылкой на местные СМИ.

В частности, провайдер телекоммуникационных услуг Viva-MTS сообщил, что сбой произошел по причине аварии канала у компании-поставщика. Сейчас наблюдается нестабильность в передаче данных, подключена резервная система.

Компания Ucom также сообщила о сбоях, произошедших на международных каналах. Компания сообщает, что в ближайшее время будут устранены неполадки у всех представителей.

Напомним, 21 января в Армении также была зарегистрирована проблема с интернет-связью, вызванная повреждением оптико-волоконных кабелей за пределами страны.

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