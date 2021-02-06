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В Армении вновь произошло землетрясение

В Армении вновь произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении.
В регионе
6 февраля 2021 г. 01:41
В Армении вновь произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении.

Как передает Report со армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

«Шестого февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в пяти километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

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