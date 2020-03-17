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В Армении выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом

​В Армении выявили семнадцать новых случаев заражения коронавирусом

Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом выявили в Армении за сутки, общее число заразившихся достигло 45. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"У нас есть еще 15 подтвержденных случаев коронавируса… На данный момент общее количество достигло 45", - написал министр в Facebook.

Напомним, что в воскресенье власти сообщали о 28 подтвержденных случаях заболевания. Еще два случая были выявлены в понедельник утром.

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