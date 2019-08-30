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В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

​В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

Новые случаи сибирской язвы выявлены в Армении.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава республики.

"Двое жителей села Геташен Армавирской области были доставлены в столичную инфекционную больницу "Норк" с признаками кожной формы сибирской язвы. Они сообщили, что разделывали говяжью тушу… Позднее симптомы болезни были обнаружены еще у шести сельчан… Специалисты Наццентра по контролю и профилактике заболеваний методом полимеразной цепной реакции выявили ДНК возбудителя сибирской язвы у пяти пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в селе установлен медицинский надзор, проводятся совместные профилактические работы с инспекционным органом безопасности пищевых продуктов для пресечения дальнейшего распространения болезни.

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