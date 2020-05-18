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В Армении выявили 351 новый случай заболевания COVID-19

В Армении выявили 351 новый случай заболевания COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 351 и достигло 4 823, еще один человек скончался. Как передает Repor, об этом сообщается на сайте Минздрава Армении.

"В Армении подтверждены 4 823 случая коронавируса. Излечились 2019 пациентов. Скончался 61 человек", - уточнили в ведомстве.

Накануне власти республики сообщали о 4 472 подтвержденных случаях и 60 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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