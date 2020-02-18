Выступающие против референдума юристы обратились в ЦИК Армении

Группа армянских юристов подала документы в Центральную избирательную комиссию Армении для регистрации в качестве противников изменений в конституцию, предусматривающих отставку большинства членов Конституционного суда, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее глава ЦИК Армении Тигран Мукучян сообщил, что в соответствии с законом в рамах референдума могут быть созданы инициативные группы сторонников и противников конституционных реформ. Инициативную группу противников могли в первоочередном порядке сформировать депутаты парламента, проголосовавшие против проекта постановления о проведении референдума. Однако в течение установленного законом срока парламентарии не подали заявку, и инициативу "Нет" сформировала группа, состоящая не менее чем из 50 граждан.

"Наша инициативная группа состоит из 61 юриста, людей, которые осуществляют профессиональную юридическую деятельность, часть из них адвокаты, часть нет. Все они работают вне государственной системы", - сказал полномочный представитель группы, глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Рубен Меликян.

5 апреля в Армении пройдет референдум по внесению изменений в Основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не подпали только двое из девяти судей КС.