​В Армении выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом

В Армении 250 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал глава минздрава Арсен Торосян.
По его словам, 250 человек в тяжелом состоянии, 48 в крайне тяжелом, 16 подключены к ИВЛ.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.