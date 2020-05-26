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В Армении выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом

​В Армении выросло число тяжелых пациентов с коронавирусом

Арсен Торосян

В Армении 250 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал глава минздрава Арсен Торосян.

По его словам, 250 человек в тяжелом состоянии, 48 в крайне тяжелом, 16 подключены к ИВЛ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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