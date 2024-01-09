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В Армении в воинской части обнаружен труп офицера

В Армении в воинской части обнаружен труп офицера На одной из позиций Минобороны Армении во вторник было обнаружено тело офицера.
В регионе
9 января 2024 г. 21:52
В Армении в воинской части обнаружен труп офицера

На одной из позиций Минобороны Армении во вторник было обнаружено тело офицера.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба военного ведомства.

"9 января в 11:30 на охраняемом участке воинской части N МО Армении было обнаружено тело старшего лейтенанта Микаэла Самвеловича Даниеляна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее отмечалось, что 9 января в 06:20 на боевой позиции одной из воинских частей Минобороны Армении было обнаружено тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело, задержан сослуживец Карапетяна.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun daha bir hərbçisi öldürülüb

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