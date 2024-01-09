В Армении в воинской части обнаружен труп офицера

На одной из позиций Минобороны Армении во вторник было обнаружено тело офицера.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба военного ведомства.
"9 января в 11:30 на охраняемом участке воинской части N МО Армении было обнаружено тело старшего лейтенанта Микаэла Самвеловича Даниеляна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.
Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее отмечалось, что 9 января в 06:20 на боевой позиции одной из воинских частей Минобороны Армении было обнаружено тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна с огнестрельным ранением.
Возбуждено уголовное дело, задержан сослуживец Карапетяна.