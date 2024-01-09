В Армении в воинской части обнаружен труп офицера

На одной из позиций Минобороны Армении во вторник было обнаружено тело офицера.

На одной из позиций Минобороны Армении во вторник было обнаружено тело офицера.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила пресс-служба военного ведомства.

"9 января в 11:30 на охраняемом участке воинской части N МО Армении было обнаружено тело старшего лейтенанта Микаэла Самвеловича Даниеляна с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее отмечалось, что 9 января в 06:20 на боевой позиции одной из воинских частей Минобороны Армении было обнаружено тело военнослужащего-контрактника Карена Карапетяна с огнестрельным ранением.

Возбуждено уголовное дело, задержан сослуживец Карапетяна.