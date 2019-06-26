Солдат, чье тело найдено в учебном центре в Армении, застрелился из автомата - ОБНОВЛЕНО

В связи с гибелью военнослужащего Айка Алавердяна возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, около 13:30 часов накануне военнослужащий срочной службы рядовой Айк Алавердян нанес себе из табельного автомата смертельное ранение.

Ведется следствие.

***17:47

В учебном центре Баграмян в Армавирской области Армении было обнаружено тело 19-летнего военнослужащего срочной службы, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации Следственного комитета, на данный момент на месте происшествия работают следователи из 4-го гарнизонного отдела Главного военного следственного управления комитета.

"Предпринимаются неотложные действия по выяснению обстоятельств инцидента", – добавили в СК.