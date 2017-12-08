В Армении в убийстве младенца обвиняется бабушка ребенка

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Первое заседание по делу об убийстве младенца в Тавуше назначено на 14 декабря. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, дело находится на рассмотрении суда общей юрисдикции Тавушской области, заседание пройдет под председательством судьи Зои Закинян. На скамье подсудимых бабушка ребенка.

Правопреемником признана мать младенца.

Согласно материалам дела, ночью 27 сентября Грацин П. задушила собственного новорожденного внука, родившегося от внебрачной связи дочери. Пытаясь скрыть следы преступления, женщина бросила тело новорожденного в выгребную яму.

Бабушке ребенка предъявлено обвинение по ч.1 статьи 104 УК Армении, она арестована.