В Армении в результате обрушения грунта погиб работник рудника

Работник горно-обогатительного комбината в Лорийской области Армении погиб в результате обрушения грунта.

Работник горно-обогатительного комбината в Лорийской области Армении погиб в результате обрушения грунта.

Как передает Report, об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com. Инцидент произошел минувшей ночью на руднике, расположенном в селе Арджут.

Согласно источнику, 39-летний Арутюн Э. выполнял земельные работы в одной из шахт рудника. Во время работы произошел обвал грунта, что и стало причиной гибели мужчины.

По данному факту в Спитакском следственном отделе СК возбуждено уголовное дело. Решением следователя назначена судебно-медицинская экспертиза.