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В Армении в результате обрушения грунта погиб работник рудника

В Армении в результате обрушения грунта погиб работник рудника Работник горно-обогатительного комбината в Лорийской области Армении погиб в результате обрушения грунта.
В регионе
5 июля 2023 г. 10:31
В Армении в результате обрушения грунта погиб работник рудника

Работник горно-обогатительного комбината в Лорийской области Армении погиб в результате обрушения грунта.

Как передает Report, об этом сообщает сайт криминальной хроники Shamshyan.com. Инцидент произошел минувшей ночью на руднике, расположенном в селе Арджут.

Согласно источнику, 39-летний Арутюн Э. выполнял земельные работы в одной из шахт рудника. Во время работы произошел обвал грунта, что и стало причиной гибели мужчины.

По данному факту в Спитакском следственном отделе СК возбуждено уголовное дело. Решением следователя назначена судебно-медицинская экспертиза.

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