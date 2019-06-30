В Армении в результате поножовщины пострадали 8 человек - ВИДЕО

В Армении произошла поножовщина.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошёл в Маштоце на 4-ой улице Давиташена.

Из разных медцентров отделу полиции Маштоца сообщили, что к ним с телесными повреждениями обратились 8 лиц. Выехавшие на место полицейские выяснили, что граждане получили повреждения во время конфликта.

В результате предпринятых масштабных оперативно-розыскных мероприятий установлены личности всех участников конфликта. Обстоятельства происшествия выясняются. Возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Продится предварительное следствие.