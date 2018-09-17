В Армении в редакции сайта, опубликовавшего запись беседы глав спецслужб, проводятся обыски

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Армении проводят обыски в редакции армянского сайта Yerevan.Today и доме его главного редактора, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщили в редакции сайта, обыски проводятся на том основании, что сайт опубликовал запись беседы глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы на два дня раньше, чем это сделали остальные СМИ.

Напомним, 11 сентября в сети появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения в адрес главы ОДКБ Юрия Хачатурова.