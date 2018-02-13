В Армении в психиатрической лечебнице женщина покончила жизнь самоубийством

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В психиатрической лечебнице в Армении покончила жизнь самоубийством 49-летняя женщина.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, около 02:40 часов в полицейский отдел поступил сигнал о том, что в отделении особого контроля Национального центра охраны психического здоровья повесился пациент.

Полицейские и следователи выяснили, что самоубийство совершила жительница села Арагац 49-летняя Карине Арутюнян, приговоренная судом Армавирской области за убийство, и по решению того же суда направленная на принудительное лечение.

Женщина совершила самоубийство в палате, повесившись на головном платке на трубе отопительной системы.

По информации источника, женщина убила свою мать.