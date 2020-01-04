​В Армении в ходе массовой драки пострадали пять человек

Пять человек пострадали, 13 задержаны после массовой драки в Армавирской области Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в субботу в пресс-службе полиции страны.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в селе Зартонк (в 40 километрах от Еревана).

"Так, из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей возникла ссора, переросшая в массовую драку… В больницу с различными травмами обратились пять человек. В отделение полиции были доставлены 13 предполагаемых участников потасовки", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.