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В Армении в генпрокуратуру вызваны два бывших чиновника

В Армении в генпрокуратуру вызваны два бывших чиновника Генеральная прокуратура Армении вызвала на допрос экс-мэра Еревана Тарона Маркаряна, бывшего генпрокурора Геворка Костаняна и членов их семей по делам о незаконно нажитом имуществе. об этом передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.
В регионе
11 июля 2022 г. 16:25
В Армении в генпрокуратуру вызваны два бывших чиновника

Генеральная прокуратура Армении вызвала на допрос экс-мэра Еревана Тарона Маркаряна, бывшего генпрокурора Геворка Костаняна и членов их семей по делам о незаконно нажитом имуществе, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Маркаряна вызвали 14 июля для ознакомления с материалами дела. Помимо него, в Генпрокуратуру должны явиться также его супруга Гоар Саркисян, дочь Сусанна Маркарян, сыновья Андраник и Наапет Маркаряны, а также связанные с экс-мэром лица.

В свою очередь Костаняна пригласили в Генпрокуратуру 19 июля. Приглашены также его жена Лилит Костанян и связанные с ним лица.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda iki sabiq məmur Baş Prokurorluğa çağırılıb

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