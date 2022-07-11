В Армении в генпрокуратуру вызваны два бывших чиновника

Генеральная прокуратура Армении вызвала на допрос экс-мэра Еревана Тарона Маркаряна, бывшего генпрокурора Геворка Костаняна и членов их семей по делам о незаконно нажитом имуществе. об этом передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Генеральная прокуратура Армении вызвала на допрос экс-мэра Еревана Тарона Маркаряна, бывшего генпрокурора Геворка Костаняна и членов их семей по делам о незаконно нажитом имуществе, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Маркаряна вызвали 14 июля для ознакомления с материалами дела. Помимо него, в Генпрокуратуру должны явиться также его супруга Гоар Саркисян, дочь Сусанна Маркарян, сыновья Андраник и Наапет Маркаряны, а также связанные с экс-мэром лица.

В свою очередь Костаняна пригласили в Генпрокуратуру 19 июля. Приглашены также его жена Лилит Костанян и связанные с ним лица.