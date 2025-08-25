В Армении в этом году зарегистрированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила

О нас

25 августа 2025 г. 13:46
В Армении в 2025 году зарегистрированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН), вызываемой вирусом, который переносится комарами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

Отмечается, что первый в этом году случай был выявлен 3 июня.

При этом отмечается, что сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабильна.

Однако Европейская система здравоохранения предупреждает о высоком риске передачи заболеваний комарами на фоне повышения температуры воздуха и усиления теплового фона в мире. Примерно у 80% инфицированных ЛЗН симптомы заболевания не проявляются.

