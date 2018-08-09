В Армении в ДТП скончался майор ВС

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Автомобиль майора вооруженных сил Армении вылетел с проезжей части и перевернулся в поле, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Около 07:50 часов в районе города Спитак автомобиль Mercedes ML (за рулем находился А.Г. 1986 года рождения) вылетел с проезжей части, снес ограждение и оказался в поле.

Водитель погиб на месте. Погибший служил в одной из военных частей министерства обороны начальником автомеханической части, в звании майора.