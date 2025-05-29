В Армении в ДТП погиб один человек, 12 пострадали

Один человек погиб, еще 12 пострадали в аварии на дороге Ереван-Ванадзор 29 мая.

Один человек погиб, еще 12 пострадали в аварии на дороге Ереван-Ванадзор 29 мая.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Машины Opel Zafira и Volkswagen столкнулись вблизи села Кучак, после чего Opel Zafira съехал с проезжей части и загорелся. Спасатели помогли пострадавшим выбраться из машины.

Все пострадавшие доставлены в медцентр Апарана. Возбуждено уголовное дело. Выясняются личности водителей и погибшего.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян уточнила, что 11 пострадавших находятся в медцентре Апарана и у различные переломы. Состояние 27-летнего пострадавшего крайне тяжелое. Его доставят на вертолете санавиации в Ереван.